Da Palermo a New York in gommone, "tessera preziosa" a Sergio Davì: "Un moderno Ulisse"

Con il suo gommone è partito da Palermo e ha raggiunto New York. Un'impresa adesso celebrata anche a livello istituzionale. Lo skipper palermitano Sergio Davì ha ricevuto dal sindaco Leoluca Orlando la "tessera preziosa del mosaico Palermo".

“La città - ha detto il primo cittadino - è fatta da tante 'tessere preziose' che insieme compongono il suo grande mosaico. Ogni volta che ne incontriamo una ci teniamo a onorarla con questo riconoscimento”. Davì per Orlando, è un "moderno Ulisse che si è distinto per il suo coraggio e la sua tenacia portando sempre più in alto la bandiera siciliana. Con il suo gommone, è stato in grado di farci superare l’idea di stato come spazio chiuso e ha mandato in soffitta le identità rilegate semplicemente alla terra e non al mondo intero”.

