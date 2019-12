VIDEO | Saguto, la "laurea farsa del figlio" e quelle strane frasi su Brusca: "So un sacco di cose"

La Iena Matteo Viviani a Palermo incontra l'ex giudice della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo. Nel servizio si ricostruiscono i "tentacoli" del cosiddetto "cerchio magico" che secondo la procura di Caltanissetta ruotava intorno al magistrato. La vendetta "organizzata" ai Virga e le strane frasi sul boss di San Giuseppe Jato: "Io so chi intesta i beni a Brusca.... So un sacco di cose su di lui ma non gliele vado a raccontare"