Arenella, sequestrati 700 chili di tonno: "Era in cattivo stato"

Sequestrati 700 chili di tonno al porticciolo dell'Arenella. Il pesce non tracciato è stato scovato dagli uomini della Capitaneria di porto e dai carabinieri a bordo di un furgone di un 56enne. Il mezzo non era refrigerato e quindi non era adatto al trasporto dell'alimento. Per il proprietario è scattata una multa da 2.666 euro. I veterinari dell'Asp hanno stabilito che gli otto esemplari di tonni erano in cattivo stato di conservazione e sono quindi stati spediti in discarica per essere distrutti.

Solo sabato scorso 25 carcasse di tonno, circa tre tonnellate, sono state abbandonate sulla riva del fiume Eleuterio a Misilmeri. Toccherà agli investigatori chiarire la provenienza del pesce. Potrebbe trattarsi di una partita di merce pescata illegalmente che il responsabile non sarebbe riuscito a piazzare sul mercato proprio per la mancanza di documentazione valida.