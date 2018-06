Isola delle Femmine, cabine sequestrate al Superlido Battaglia

Sigilli alle cabine del Superlido Battaglia di Isola delle Femmine. Lunedì scorso gli agenti della polizia municipale e i carabinieri del comune a pochi chilometri da Palermo hanno effettuato un sequestro preventivo per carenza di documentazione amministrativa della struttura di viale dei Saraceni dove i gestori, per 3-4 notti, stavano facendo montare le cabine in vista della stagione balneare. "Attenderemo ulteriori accertamenti e la convalida del sequestro per approfondire. La legalità prima di tutto", dichiara a PalermoToday il sindaco Stefano Bologna.

Nonostante la diffida sul montaggio delle strutture in legno da parte del Suap, lo Sportello unico per le attività produttive del Comune, i titolari sarebbero andati avanti ugualmente per non farsi trovare impreparati con l’estate alle porte. E così erano state già "poggiate" sulla spiaggia 114 cabine. Sullo sfondo un problema relativo alla concessione demaniale revocata a marzo scorso dall’assessorato regionale Territorio e ambiente e l’annullamento di una Scia per mancanza di autorizzazioni. Si attende la convalida del provvedimento da parte del giudice.