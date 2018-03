Blitz in casa di un trentottenne: sequestro di sigarette di contrabbando da record allo Zen

All'interno dell'appartamento sono stati trovati quasi 11 mila pacchetti di bionde, per un totale di 270 chili. Il giudice ha disposto per il palermitano, finito in manette, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria