Sant’Agata alla Guilla, lavori abusivi in zona a rischio sismico: sequestrato rudere

Sull'immobile, in cortile Colomba, era in corso una ristrutturazione per realizzare un piano sopraelevato e una copertura a tetto spiovente in legno. I vigili urbani hanno accertato la mancanza del nulla osta del Genio Civile