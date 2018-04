In un furgone rifiuti sanitari a rischio infettivo: una denuncia

Con il furgone della ditta per cui lavora stava trasportando rifiuti sanitari, che però non erano stati smaltiti secondo quanto previsto dalla legge per evitare il rischio di contaminazioni. Per questo motivo, la polizia municipale ha denunciato G.M., 39 anni, e ha sequestrato il mezzo. Il controllo è scattato in via Venere all’incrocio con via Margherita di Savoia.

All'interno del furgone - di proprietà di una ditta di trasporto, smaltimento e microraccolta di rifiuti speciali - c'erano "rifiuti provenienti da studi dentistici e veterinari smaltiti in maniera indiscriminata, senza ontenitori specifici per la microraccolta ed etichettatura. La tipologia di questi rifiuti, a rischio di contaminazioni, deve essere effettuato seguendo uno specifico protocollo stabilito dal consorzio Italia servizi, fornendo ogni contenitore di idonea e precisa etichettatura identificativa, data chiusura collo, codice Cee e non deve esserci mescolanza tra scarti diversi".

Venerdì scorso, nel corso di un’altra operazione in via Dante, gli agenti hanno individuato un camion carico di sfabbricidi provenienti da ristrutturazione edilizia. L'autocarro era sprovvisto di documenti di trasporto e il conducente non era iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali. Così, G. R. di 46 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti.

Dall'inizio dell'anno sono 24 i sequestri di autocarri utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti.