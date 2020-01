"Prodotti pericolosi per la salute": sequestrati 100 profumi, commerciante multato

Sequestrate circa 100 confezioni di profumi pericolosi per la salute a un noto commerciante di Pollina che dovrà anche pagare una multa, il cui importo oscilla da un minimo di mille a un massimo di 4 mila euro. E' questo il bilancio del controllo eseguito dai finanzieri di Cefalù nell’ambito di un piano d’intervento nel settore del mercato dei beni e servizi predisposto dal Comando provinciale di Palermo. I militari delle fiamme gialle hanno informato l’assessorato regionale delle Attività produttive, organo deputato a riscuotere la sanzione e ad emettere l’eventuale ordinanza di confisca. Informati anche il ministero dello Sviluppo economico e quello della Salute.

"I prodotti - spiegano dal Comando provinciale - erano sprovvisti dei requisiti tecnici previsti del codice del consumo e non riportavano le informazioni essenziali per l’utilizzo degli stessi". I profumi dunque erano privi dei minimi riferimenti previsti dal regolamento CE n.1223/2019 che tutela la salute dei consumatori ed erano pronti per essere venduti. Nel 2019 sono stati numerosi i controlli eseguiti nelle più svariate attività commerciali nelle basse Madonie: nel solo settore della sicurezza prodotti e del “made in Italy”, sono stati sequestrati oltre 2.500 articoli (dai giocattoli ai cosmetici passando per accessori vari per la persona) pericolosi per la salute pubblica.