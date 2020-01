Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Blitz della finanza a Carini: le immagini dei prodotti pericolosi sequestrati

Lampadine, luci natalizie e articoli per la persona erano in bella mostra sugli scaffali, ma violavano la normativa sulla sicurezza: non era indicata la provenienza o la composizione