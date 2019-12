"E' pericoloso": sequestrato (per la seconda volta) il pontile di Romagnolo

Sequestrato per la seconda volta il pontile di Romagnolo che si trova in via Messina Marine, di fronte a via Amedeo d’Aosta. Secondo gli agenti del nucleo Tutela patrimonio artistico della polizia municipale, che hanno effettuato un sopralluogo con alcuni tecnici dell’edilizia, è pericolo per la sicurezza pubblica. La struttura, fortemente degradata, era già stata sequestrata per gli stessi motivi nel 2015. Poi nel 2018 venne dissequestrata. Da allora il manufatto non è stato riqualificato, ed è andato più volte a fuoco.

"Gli incendi appiccati da parte di ignoti - spiegano dal Comando di polizia municipale - ne hanno peggiorato le condizioni strutturali". Inoltre, essendo il pontile facilmente accessibile, è stato nel tempo più volte vandalizzato: presenta oggi alcune parti mancanti, in particolare nella pavimentazione in legno e nei parapetti laterali. Infine, l'area sottostante è invasa da rifiuti di ogni tipo. Quest'anno la Regione ha inserito il pontile di Romagnolo tra i beni marittimi del bando che prevede la concessione a titolo oneroso delle strutture per un periodo da 6 a 50 anni. Lo scopo era proprio quello di valorizzare questi immobili dimenticati.

