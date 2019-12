Pesce senza etichetta, sequestrati 350 chili di cibo: multe per 6 mila euro

Sequestrati ben 350 chili di pesce, di vario tipo, senza etichetta. E' il bilancio dei controlli effettuati da carabinieri e capitaneria di porto effettuati in tre pescherie e su un venditore ambulante. I blitz nel quartiere Villa Tasca, nel mercato rionale vicino a via Santissima Mediatrice e nella zona di via Montalbo. I militari della compagnia di San Lorenzo dopo aver accertato la vendita di prodotti ittici non tracciabili hanno elevato multe per un totale di 6 mila euro. Il cibo, dopo la verifica da parte dei veterinari dell’Asp 6 di Palermo, è risultato non idoneo al consumo e dunque distrutto.