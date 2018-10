Dal tonno bianco al gambero argentino, sequestrati 200 chili di pesce al mercato di viale Campania

E' di 16 mila euro di multa e 200 chili di prodotti ittici sequestrati il bilancio dell'operazione effettuata ieri dalla polizia e dalla guardia costiera all'interno del mercatino di viale Campania. Riscontrate irregolarità non solo sulle modalità di trasporto dei prodotti ma anche sulla mancata tracciabilità: sono stati identificati più di 20 trasgressori. "Diversa merce esposta alla vendita - dicono dalla questura - di fatto era priva di regolare documentazione di accompagnamento dalla quale si potesse evincere la provenienza".

Emerse violazioni pure al codice della strada (alcuni veicoli utilizzati per il trasporto dei pesci erano infatti privi della visita di revisione). In un caso, a carico di un ambulante di viale Campania, è stata elevata una sanzione amministrativa per "commercializzazione di tonno alalunga in tempi vietati". Si tratta del tonno bianco, pesce pregiato noto per la delicatezza delle sue carni che oltre ad essere sode sono povere di grassi.

In azione gli agenti appartenenti alla sezione polizia stradale e gli uomini della guardia costiera. Alle operazioni hanno contribuito i medici veterinari dell’Asp di Palermo che hanno eseguito alcune prescrizioni in materia igienico sanitaria e hanno giudicato il prodotto ittico sequestrato idoneo al consumo alimentare, tanto da devolverlo in beneficenza ad un istituto caritatevole nel palermitano. Solo una partita di gambero argentino decongelato non ha superato il controllo ed è stato distrutto.