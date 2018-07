"Niente autorizzazioni": sequestrato parcheggio nella zona di via Maqueda

Sequestrati un parcheggio da 2 mila metri quadrati su due piani e un negozio di frutta e verdura. La polizia municipale ha eseguito alcuni controlli sulle attività produttive concentrando la propria attenzione su via Gaspare Palermo e in discesa delle Capre 1, non lontano Cattedrale.

Nella parallela di via Maqueda il Parcheggio Maqueda è "risultato privo di autorizzazioni per la conduzione dell’attività", spiegano dalla polizia municipale. L’attività verrà sequestrata non appena i 50 veicoli parcheggiati al suo interno al momento dei controlli saranno stati rimossi.

Il fruttivendolo in zona Oreto - riferiscono dal Comando di via Dogali - al termine degli accertamenti degli agenti del Nucleo di controllo delle attività produttive è stato multato per 6 mila euro per la mancata comunicazione di inizio attività al Suap e per il mancato possesso delle certificazioni sanitarie.