Continua la guerra agli ambulanti abusivi: 3 denunce, sequestrati oltre 200 chili di pane

Non erano autorizzati alla vendita e non avevano la Scia sanitaria ma vendevano pane per strada. Per questo tre venditori abusivi sono stati denunciati e dovranno pagare 3.300 euro di multa ciascuno. Sequestrati e distrutti oltre 200 chili di merce in cattivo stato di conservazione. E' questo l'esito dell'operazione contro l'abisivismo commerciale messa in atto dalla polizia municipale e dai carabinieri di San Lorenzo.

Due dei venditori controllati, P.G. di 47 anni e A.S. di 57 anni, operavano in via Pacinotti. Il terzo, G.A. di 41 anni, a piazza Mauro De Mauro, a Borgo Nuovo. A quest’ultimo, oltre alla multa è stato sequestrato il veicolo perché senza assicurazione.

L'ultimo precedente sequestro di pane risale solo a pochi giorni fa: i carabinieri del Nas ne hanno sequestrato 155 chili. Quattro gli ambulanti multati in viale Regione Siciliana (angolo via Pitrè), via Felice Bisazza, piazza Indipendenza e via Gaetano La Loggia.