Ambulanti nel mirino del Nas, sotto sequestro 155 chili di pane

Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha comprato un "filone di pane di Monreale" pur non sapendo da dove provenisse realmente e come fosse stato cotto. I carabinieri del Nas e i colleghi della compagnia di piazza Verdi hanno sequestrato ieri 155 chili di pane che quattro ambulanti avrebbero venduto di lì a poco in viale Regione Siciliana (angolo via Pitrè), via Felice Bisazza, piazza Indipendenza e via Gaetano La Loggia.

Salate le multe notificate agli ambulanti che sono stati anche segnalati all’autorità giudiziaria: 1.800 euro per le infrazioni relative al Codice della strada e altri 6 mila euro perché sprovvisti delle autorizzazioni necessarie per la vendita in area pubblica. Due dei "lapini" utilizzati come banconi per la vendita sono stati sequestrati perché, dopo gli accertamenti, sono risultati privi di copertura assicurativa.