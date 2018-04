Sequestrate quasi 2 tonnellate di "neonata" in autostrada: 48 mila euro il valore sul mercato

Maxi sequestro di "neonata" vicino agli svincoli autostradali di Casteldaccia e di Bagheria. La Guardia di finanza la scorsa notte ha scoperto quasi due tonnellate di pesce, per un valore di circa 48 mila euro, nascoste all'interno di due furgoni. All'interno dei mezzi c'erano, rispettivamente, 600 e 1.320 chili di novellame di sarda, acquistato in Calabria e pronto per essere venduto nei mercati di Porticello e di Palermo. Uno dei due veicoli è stato sottoposto a fermo amministrativo.

"Il prodotto - dopo i controlli effettuati dai sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale - è risultato non idoneità al consumo". Sarà quindi distrutto. Per il mancato rispetto delle norme sanitarie sono scattate multe per un totale di 25 mila euro. Le violazioni riscontrate sono state segnalate all'Ufficio circondariale marittimo.



