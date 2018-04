Chili di "neonata" a bordo di un furgone rubato: carico sequestrato allo Sperone

Maxi sequestro di "neonata" mercoledì scorso allo Sperone. Tre uomini sono stati beccati da una pattuglia della municipale mentre si aggingevano a gettare nei cassonetti dei rifiuti, in via Salvatore Cappello, all’angolo con via Diaz, ben 85 cassette piene di pesce. Non appena hanno visto gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana i tre sono scappati. Dai successivi accertamenti è emerso che il furgone utilizzato per trasportare la "neonata" era rubato. Indagini in corso per stabilire se il furto sia stato simulato o autentico, se sia avvenuto con o senza il carico, per risalire all’identità delle tre persone fuggite, per stabilire la provenienza del novellame a i motivi dell’abbandono.

L’operazione è stata condotta con il supporto degli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica che hanno proceduto al sequestro. Il cibo sequestrato - per un totale di 450 chili - è stato giudicato dai sanitari dell’azienda sanitaria provinciale non commestibile e quindi sarà distrutto.

