"Attività commerciale abusiva": sequestrato negozio di animali in corso Calatafimi

Non solo l'attività commerciale non era autorizzata ma il titolare non ha mai comunicato l’apertura. Per questo un negozio di animali in corso Calatafimi è stato sequestrato. Il proprietario è stato anche denunciato perchè avevano occupato gran parte del marciapiedi con accessori per la cura degli animali e mangimi senza essere autorizzato a farlo.

A scoprirlo nel corso di un blitz, effettuato insieme alla polizia municipale, i carabinieri della stazione di Mezzomonreale. I controlli hanno interessato anche un bar che si trova nella stessa strada: anche in questo caso gran parte del marciapiedi era stata occupata abusivamente con tavoli e sedie. Il titolare è stato dunque denunciato. Elevate multe per quasi 7 mila euro.