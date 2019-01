San Nicola l'Arena, sorpresi a pescare cetrioli di mare al porticciolo: multa da 8 mila euro

Nei guai due giovani. Guardia costiera e carabinieri hanno sequestrato loro 500 esemplari di oloturie che sono stati poi rigettati in acqua. "Fenomeno in crescita per l'elevata richiesta da parte dei mercati asiatici"