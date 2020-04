Gel disinfettante "fuorilegge", sequestrati 124 flaconi in un supermercato a Partinco

Nuovo sequestro di gel igienizzante non a norma. I finanzieri della compagnia di Partinico hanno tolto dal commercio 124 flaconi di disinfettante privi delle informazioni minime previsto dal Codice di consumo, esposti messe in vendita all’interno di un supermercato del quale non è stato fornito il nome. Il servizio è stato eseguito nell’ambito dei controlli sulla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

I successivi approfondimenti sulle giacenze in magazzino hanno permesso di individuare altri flaconi dello stesso genere stoccati e pronti per la vendita. "Pertanto il titolare del supermercato, il 44enne A.R., è stato segnalato alla Camera di commercio per la fattispecie prevista dal Codice del consumo, punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro".

Continuano dunque i controlli delle fiamme gialle in tutta la provincia palermitana, così come concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme.