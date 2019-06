Ambulante abusivo sotto cavalcavia di via Basile: sequestrati 180 chili di frutta e verdura

Sequestrati 180 chili di frutta e verdura ad un ambulante in viale Regione, direzione Catania, all'altezza del carcere Pagliarelli. "Il venditore - spiegano dal comando di via Dogali - svolgeva l’attività abusivamente".

Oltre a vendere i prodotti ortofrutticoli senza avere l'autorizzazione, l'ambulante occupava abusivamente circa 10 metri quadrati di suolo pubblico con cassette varie. Gli agenti del nucleo Controllo attività commerciali su area pubblica hanno sequestrato anche l'autocarro utilizzato per la vendita: "Non aveva la copertura assicurativa". Il venditore dovrà pagare 1.400 euro di multa. L'intero carico sequestrato è stato devoluto in beneficienza a istituti di accoglienza.