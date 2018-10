"Panelle e crocché in cattivo stato": sequestrata friggitoria abusiva

Era sprovvisto delle autorizzazioni sanitarie e di quelle necessarie per la vendita ma vendeva panelle e crocchè in cattivo stato di conservazione in via Tricomi, nei pressi dell’ospedale Civico. E.A., 36 anni, è stato scovato e denunciato. La sua friggitoria è stata sequestrata. L'ambulante friggeva in olio esausto.

Agli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica non è rimasto che sequestrare ed avviare a distruzione tre chili di panelle, nove chili di crocchè, trenta panini, 20 chili di olio esausto e una bombola di gas da 15 chili. Sequestrata anche la motoape utilizzata per l'attività ambulante poichè non aveva copertura assicurativa. Il 36enne dovrà pagare 4.500 euro di multa.