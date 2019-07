Il cane Ron fiuta la marijuana in un magazzino abbandonato: sequestro da nove chili a Ballarò 

Sequestrati quasi nove chili di marijuana in un magazzino abbandonato a Ballarò. A scovare la droga l'infallibile fiuto di Ron, un pastore tedesco di 5 anni, impegnato con i carabinieri del nucleo radiomobile in un servizio nel quartiere. Lo stupefacente era suddiviso in 17 buste di cellophane. Trovati anche 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi un chilo, e un bilancino di precisione.

"La sostanza - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - se venduta nelle piazze di spaccio di Palermo, avrebbe fruttato un guadagno illecito pari a 100 mila euro. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari del magazzino e agli effettivi utilizzatori dello stesso".