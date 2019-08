Nasconde marijuana e hashish nel giardino di via Campolo: denunciato baby pusher

Ha nascosto 13 dosi di marijuana e 54 di hashish in mezzo a un cespuglio nel giardino di via Campolo. I finanzieri del gruppo pronto impiego del comando provinciale di Palermo lo hanno visto e denunciato alla Procura dei minori. La droga, per un peso totale di circa 90 grammi, è stata sequestrata.

"Il minorenne (V.G. le sue iniziali) - spiegano dal comando - è stato sorpreso mercoledì scorso mentre occultava un sacchetto di plastica con la sostanza, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta, nel cespuglio". Nel corso dello stesso controllo, i baschi verdi hanno segnalato alla Prefettura anche un ventisettenne - V.M. le sue iniziali - per detenzione di hashish per uso personale.