Un chilo e mezzo di marijuana in un box allo Zen, il cane Yndira la fiuta: arrestato 19enne

Aveva nascosto un chilo e mezzo di marijuana in un box in via Costante Giradengo, allo Zen, ma il formidabile fiuto di Yndira l'ha sentita e scovata. La droga è stata sequestrata dalla polizia. Danilo Catanzaro, 19enne palermitano residente nel quartiere, è finito in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Decisivo per l'operazione il passaggio - in pieno giorno - tra i palazzi dello Zen di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico: agli agenti non è sfuggito l’acre e inconfondibile odore di marijuana proveniente dall’interno del box. Nel giro di pochi minuti sono state fatte convergere in via Costante Giradengo altre pattuglie e una squadra di cinofili. Yndira, il cane poliziotto specializzato nella ricerca di stupefacenti, appena arrivato davanti alla porta dell’immobile ha ripetutamente abbaiato fornendo un chiaro riscontro alla presenza di droga all’interno del box.

Gli agenti hanno cercato di rintracciare il proprietario chiedendo aiuto ai residenti del quartiere che però non hanno collaborato. Hanno quindi proceduto a contattare i vigili del fuoco per aprire la porta in ferro ed entrare. All'interno del box hanno trovato suppellettili e cianfrusaglie accatastate. E' stata Yndira nel disordine a trovare la droga in un sacco nero, uno dei tanti nel box: all’interno c'erano 15 buste in cellophane trasparente piene di marijuana. Poco dopo i poliziotti sono riusciti a identificazione Catanzaro che si è dichiarato esclusivo utilizzatore del box e proprietario della droga. Ulteriori indagini sono in corso per chiarire la provenienza e la destinazione dello stupefacente e stabilire se vi fossero altri eventuali partecipanti alla filiera dello spaccio.

Gallery