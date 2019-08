Sequestro di droga ad Altarello, il cane Yndira fiuta l'hashish in camera da letto: un arresto

Si è concluso con un grosso sequestro di hashish e con l’arresto di Maurizio Pollicino, 47 anni, il blitz della polizia scattato ad Altarello. Grazie anche all'aiuto di Yndira, cane poliziotto dal formidabile fiuto, all'interno dell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno scovato 83 panetti da circa cento grammi ciascuno. La droga era nascosta in camera da letto, vicino al comodino, in uno scatolo di cartone e in un borsello.

A far nascere nei poliziotti del Commissariato Porta Nuova il sospetto che nelle strade del quartiere si spacciasse, il continuo viavai di gente nel tardo pomeriggio e la sera. Così gli agenti hanno fatto diversi appostamenti, anche in borghese. "Nel corso di uno di questi - spiegano dalla Questura - il 47enne, che si stava dirigendo a piedi in via Tasca Lanza verso il presunto fornitore ha prima effettuato un’improvvisa digressione rispetto all’itinerario originale, forse insospettito dalla presenza in zona di persone a lui 'sconosciute', e poi ha affrettato l’andatura dirigendosi in via Attilio Barbera". Qui è stato raggiunto e identificato. Alla luce dei numerosi precedenti di polizia specifici a suo carico, gli agenti hanno ritenuto opportuno perquisire la sua casa, dove è stata trovata la droga. Sono in corso ulteriori indagini per risalire alle identità di eventuali complici del 47enne e alla provenienza del consistente carico di stupefacente sequestrato.