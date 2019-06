Due dj, bar e duecento persone in pista: sequestrata discoteca abusiva a Mondello

Una terrazza a Mondello, due dj, un impianto di amplificazione e uno o più punti bar per servire i clienti. Ma niente insegne, autorizzazioni o vie di fuga in caso di emergenze. Dopo le numerose segnalazioni dei vicini che non riuscivano a dormire a causa dell’alto volume la polizia municipale e i carabinieri hanno sequestrato una discoteca abusiva vicino piazza Mondello. Per il 31enne N.B. titolare dell’attività, oltre a una sanzione da 8 mila euro, è scattata la denuncia in Procura.

Al momento del sopralluogo gli agenti e i carabinieri della stazione di Partanna-Mondello si sono trovati di fronte a una vera e propria discoteca non censita, “con un’area destinata al ballo, due dj che animavano la serata con un impianto di diffusione elettroacustica, la somministrazione di alimenti e bevande e la presenza - si legge in una nota congiunta - di circa 200 avventori”.

L’attività è risultata abusiva ma ciò che ha destato maggiormente preoccupazione è stato il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. “Non c’era alcuna via di fuga, la sala da ballo di circa 300 metri quadrati era priva di uscite di emergenza che permettessero il deflusso senza ostacoli verso luoghi sicuri in caso di necessità. Il perimetro del locale - si legge ancora nella nota - era delimitato da muri, senza impianti né dispositivi antincendio”.

Nel corso dei controlli, a salvaguardia dell’incolumità, i clienti sono stati invitati a uscire dalla discoteca. Dai successivi accertamenti l'attività è risultata priva del certificato prevenzione incendi, del certificato di agibilità e della licenza del Questore, oltre che totalmente abusiva dal punto di vista amministrativo e sanitario.