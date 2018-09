Via Roma, scovato e sequestrato un ostello abusivo: denunciato il gestore

Scovato e sequestrato un ostello abusivo nella zona di via Roma. Gli agenti del Nucleo accertamenti e tributi della polizia municipale hanno denunciato un cinquantenne che gestiva l’attività in centro (di cui non è stato fornito il nome) senza alcuna autorizzazione per non aver comunicato al commissariato di zona i nominativi degli ospiti della struttura ricettiva.

Si trattava di un ostello composto da quattro camere - per un totale di venti posti letto - che si estendeva tra piano terra e il primo piano di un immobile. Alle sette persone che alloggiavano nella struttura al momento dei controlli è stato concesso un po’ di tempo per lasciare le stanze. Il cinquantenne è stato inoltre sanzionato per un importo pari a 1.032 euro.