Visita del Papa in città, sequestrate 30 mila bottiglie d'acqua destinate ai fedeli

Oltre 30 mila bottiglie di acqua stoccate in uno spiazzale e lasciate sotto al sole. I carabinieri del Nas, in vista della tappa palermitana del Santo Padre, hanno effettuato il sequestrato penale di oltre mille confezioni di acqua minerale. La merce si trovava su alcune pedane in legno, avvolta da cellophane e in cattivo stato di conservazione: esposta ai raggi solari diretti, senza alcun riparo e ad una temperatura ambientale di circa 30°.

I carabinieri hanno acquisito la documentazione relativa al prodotto da cui sono risaliti alla titolare di una rivendita di acqua e bibite che aveva acquistato le bottigliette per poi rivenderle alle migliaia di fedeli che parteciperanno al grande evento di domani. La donna è stata denunciata per avere detenuto ai fini della commercializzazione alimenti in cattivo stato di conservazione.



