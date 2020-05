Area di stoccaggio abusiva individuata con il drone, sequestrati 40 metri cubi di rifiuti

Scoperta con un drone un’area di stoccaggio rifiuti abusiva. Gli agenti del Nucleo tutela vivibilità e igiene urbana della polizia municipale hanno sequestrato uno spazio di circa 800 metri quadrati nella zona di via Rosario Nicoletti. Trovati complessivamente 40 metri cubi di rifiuti divisi tra due autocarri e tre scarrabili: uno carico di vetro, un altro pieno di legno e un terzo con pezzi in muratura, piastrelle in ceramica e altri sfabbricidi.

"Il 64enne G.T., gestore dell’area già denunciato per reati connessi alla gestione illecita di rifiuti, è stato nuovamente segnalato all'autorità giudiziaria. Il materiale trovato all'interno dell'area - spiegano dal Comando di via Dogali - è stato sequestrato insieme agli autocarri e agli scarrabili. L'altro ieri lo stesso Nucleo tutela vivibilità e igiene urbana ha sequestrato un altro autocarro che, con un cassone ricoperto da un telo verde, transitava in viale Regione Siciliana carico di scarti edili".

Gli agenti hanno infatti fermato il mezzo pesante e verificato che trasportava 20 grossi sacchi neri contenenti un metro cubo di cartongesso, lana di vetro, plastica e cartoni. L'autocarro, spiegano dalla polizia municipale, è risultato intestato a una ditta Belmonte Mezzagno che però era sprovvista della necessaria iscrizione all'albo gestori ambientali. Il conducente P.G., 40 anni, è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ancora un'importante azione - dice il sindaco Leoluca Orlando - di contrasto allo smaltimento illegale di rifiuti e la conferma che la polizia municipale si sta sempre più attrezzando al meglio per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini". Plauso anche dall'assessore Fabio Giambrone che sottolinea: "L’impegno professionale degli agenti coadiuvati dall'utilizzo dei droni per individuare illeciti spesso nascosti ma non per questo meno gravi".

Gallery