Via Belmonte Chiavelli, sequestrato un container pieno di rottami e rifiuti speciali

Ruote di scooter, condizionatori e unità esterne, parti meccaniche e tanto altro ancora. La polizia municipale ha sequestrato un container pieno di rifiuti speciali scovato all'interno in un’area parcheggio di via Belmonte Chiavelli. L’attività è stata eseguita dal Nucleo tutela vivibilità e igiene urbana. Gli agenti sono intervenuti in abiti civili e a bordo di un’auto civetta dopo aver seguito un autocarro carico di rottami ferrosi che stava percorrendo viale Regione Siciliana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dentro il container i vigili urbani hanno trovato di tutto e di più: rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche (cosiddetti Raee) come accumulatori di piombo, pannelli fotovoltaici, cavi in rame e plastiche. Terminata l’attività di catalogazione e sequestro la polizia municipale ha identificato e denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 49 anni, C.A., per gestione illecita di rifiuti. Il container usato per lo stoccaggio è stato sottoposto a sequestro penale.