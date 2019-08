Via Parlavecchio, demoliti chioschi abusivi vicino al cimitero: "Erano cementati al suolo"

Demoliti due chioschi abusivi che occupavano il marciapiede davanti all'ingresso della Scuola di medicina e chirurgia del Policlinico in via Parlavecchio. Le due strutture vicine al cimitero Sant'Orsola erano utilizzate per affissioni abusive e come discarica di ingombranti. Ad occuparsi della rimozione la polizia municipale, con il supporto del Coime: "Marciapiede restituito alla libera e sicura fruizione, l'incolumità dei passanti era a rischio".

"I due manufatti, realizzati abusivamente, erano cementati al suolo e realizzati - spiegano ancora dal Comune - con strutture di metallo per cui il Nucleo controllo attività commerciali su area pubblica ha richiesto l'intervento degli operai per la rimozione, procedendo contemporaneamente al sequestro".

Nell'ultimo anno la via è stata sottoposta a controlli stringenti dopo un incendio che ha danneggiato una rivendita di fiori. Da allora i vigili hanno sequestrato numerose rivendite e denunciato i fiorai per occupazione abusiva di suolo pubblico. Dopo i vari interventi gli abusivi si sono rivolti al Comune facendo presente di aver cercato invano un’autorizzazione dal lontano 1978.