Zona Libertà, carabinieri del Nas sequestrano centro estetico abusivo

Chiuso un centro estetico che svolgeva abusivamente trattamenti per il corpo. I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato in via amministrativa una struttura che si trova in zona Libertà gestita da una donna di 51 anni e dal suo compagno. Gli accertamenti sono stati eseguiti la scorsa settimana nell’ambito dei controlli che si sono resi necessari per verificare il rispetto delle norme in relazione all’emergenza Covid.

Secondo una prima ricostruzione il gestore non aveva mai presentato la Scia (segnalazione certificata d'inizio attività) per svolgere l'attività di centro estetico. Per questa ragione la 51enne è stata segnalata alla Camera di commercio e allo Sportello unico per le attività produttive del Comune per il successivo provvedimento di chiusura temporanea.