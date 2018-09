"Rompe i sigilli e continua l'attività abusiva": denunciato titolare di un'autocarrozzeria

La cabina forno per la verniciatura e un vano utilizzato come deposito di vernici e solventi erano stati sequestrati dalla polizia municipale. Nonostante questo il titolare di una autocarrozzeria con autolavaggio annesso, in zona porto, ha rotto i sigilli ed ha continuato a portare avanti l'attività di verniciatura in una traversa di via Francesco Crispi. Gli agenti del Noa, il nucleo di protezione ambientale, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sono tornati sul posto e hanno sequestrato ancora una volta l'attività. Il titolare è stato denunciato per violazione dei sigilli e inosservanza delle norme ambientali.

L’attività veniva svolta in un piano cantinato grande circa 700 metri quadrati. Poco meno della metà della superficie era utilizzata per i lavori di autocarrozzeria e verniciatura, mentre la restante parte era occupata da un’autorimessa - per la custodia di veicoli - e da un autolavaggio, da cui le acque reflue venivano convogliate nei tombini della pavimentazione. Il titolare risultava però privo delle necessarie autorizzazioni.