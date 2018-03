"Locale sporco e abusivo": sequestrati 150 chili di pesce e carne a Ballarò

Blitz dei Nas a Ballarò: scoperto un magazzino abusivo dove erano conservati 150 chili di pesce e carne in cattivo stato di conservazione. Il locale è stato sequestrato dai carabinieri del Nas durante i controlli nel mercato nell’ambito di una serie di servizi per la tutela della salute pubblica. Il deposito era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica che alimentava, nello specifico, le due celle-frigo trovateall’interno.

I Nas di Palermo - in azione con i carabinieri della compagnia di piazza Verdi - hanno accertato come il laboratorio per il confezionamento di cibi fosse privo "di qualsiasi requisito strutturale e igienico-sanitario". "La struttura era fatiscente - dicono i carabinieri - ed era stata realizzata abusivamente sul suolo pubblico". Il titolare, un giovane di 29 anni (L.P. le iniziali) è stato arrestato con l'accusa di furto di energia elettrica e commercializzazione di prodotti alimentari in pessimo stato. L'arresto è stato convalidato dal giudice e il 29enne è stato rimesso in libertà (clicca sull'immagine per visualizzare il video).

Su disposizione del giudice l’intera struttura, il cui valore approssimativo ammonta a 60 mila euro circa, è stata sottoposta a sequestro. Gli alimenti sono stati distrutti su ordine del magistrato.

