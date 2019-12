Falsomiele, sequestrati due capannoni abusivi utilizzati come officina per biciclette

Due capannoni abusivi utilizzati come officina per la riparazione di biciclette elettriche sono stati sequestrati dai carabinieri in via del Levriere, tra Villagrazia e Falsomiele. Le due strutture, in cemento e lamiera, sono state scoperte nel corso di un controllo insieme alla polizia municipale con il supporto dei tecnici dell’Enel. All'interno infatti c'era un allaccio abusivo all’impianto elettrico della rete pubblica.

Sono stati deferiti in stato di libertà G.D.G., 25enne, e O.M. di 33 anni. Quest'ultimo - secondo quanto spiegano dalla stazione dei carabinieri di Villagrazia - aveva stoccato rifiuti speciali e pericolosi nonchè materiale ferroso di vario genere. Insieme agli immobili è stato sequestrato un autocarro Iveco utilizzato per il trasporto.

