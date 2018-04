La Forestale sequestra cantiere edile a Pioppo, quattro denunciati

Gli uomini del corpo forestale del distaccamento di San Martino delle Scale, hanno sequestrato un'area di cantiere di 200 metri quadrati in via Renda a Pioppo nel comune di Monreale. Nel corso di un controllo è stato trovato uno sbancamento, ovvero l'asportazione di una massa notevole di terreno per realizzare costruzioni edili. I proprietari del terreno B.F. di 57 anni, N.P. di 53 anni, L.P. di 53 anni e M.T. di 61 anni sono stati denunciati per aver effettuato i lavori senza le necessarie autorizzazioni. Si tratta di un'area con vincoli di tipo idrogeologico, sismico e paesaggistico. Per i quattro sono scattate anche le sanzioni amministrative.