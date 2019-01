"Nominativi degli ospiti mai comunicati": sequestrati affittacamere e b&b

La polizia municipale ha sequestrato un affittacamere in via Ausonia e un b&b in via Montesanto (nei pressi di via Roma). In azione gli agenti del nucleo accertamenti tributari che durante il sopralluogo hanno accertato che nell’affittacamere di via Ausonia, dotato di quattro camere e gestito da una di 40 anni, e nel b&b di via Montesanto, con tre camere (gestito da un 43enne) alloggiavano degli ospiti i cui nominativi non sono stati comunicati all'autorità di pubblica sicurezza. Motivo per cui entrambi sono stati denunciati.

"Inoltre - spiegano dal comando di via Dogali - una volta verificata la mancanza delle necessarie autorizzazioni, gli agenti hanno eseguito la chiusura immediata delle attività e comminato a ciascun gestore una sanzione amministrativa di 1032 euro". "Questi controlli sono mirati ad arginare il proliferare di strutture abusive - dichiara il comandante Gabriele Marchese – per tutelare sia gli ospiti in vacanza in città che gli operatori che operano nella legalità e rispettano la normativa. Altre verifiche vengono compiute sull'eventuale evasione della tassa di soggiorno".