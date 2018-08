Viale Michelangelo, bancarella abusiva sul marciapiedi: rimossa

Sequestrata e rimossa una bancarella abusiva in viale Michelangelo, angolo via Brunelleschi. La struttura, grande circa 25 metri quadrati, era composta da un gazebo, un banco con ripiano e da un mobile in alluminio ed era sprovvista dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Questa mattina, gli agenti del nucleo commercio su area pubblica della polizia municipale, con l'ausilio del personale della Rap, l'hanno smontata e avviato alla demolizione il materiale (in basso la foto dell'area liberata).

L’intervento rientra nel piano di decoro urbano predisposto dal comandante Gabriele Marchese e segue quello eseguito la settimana scorsa in via dei Cantieri, all'angolo con via Antonello da Messina dove è stata sequestrata un'altra bancarella abbandonata, composta da rastrelliere. Anche in questo caso il materiale ferroso è stato rimosso dalla Rap.

Gallery