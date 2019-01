L'ombra della corruzione su tre lottizzazioni, finanzieri sequestrano fascicoli al Comune

Tre lottizzazioni sotto la lente di investigatori e inquirenti. Gli agenti della guardia di finanza hanno sequestrato stamattina alcuni faldoni negli uffici comunali del Polo Tecnico di via Ausonia e in quelli delle Risorse umane di via Garibaldi. L’ipotesi di reato, fra le altre, sarebbe quella di corruzione. Prelevati gli atti riguardanti i procedimenti disciplinari a carico di alcuni dipendenti comunali, tra cui quello relativo all’ex dirigente ad interim Mario Li Castri, condannato a due anni per la vicenda di via Miseno.

Si tratta dei fascicoli contenenti tutto l'iter burocratico sino ad oggi portato avanti dall'Amministrazione e relativi alla lottizzazione dell’ex Keller di via Maltese, nella zona di viale Strasburgo, ad alcuni capannoni di via Messina Marine e l’ex fabbrica di agrumi di San Lorenzo. Aree industriali dismesse sulle quali dovrebbero essere realizzate centinaia di appartamenti. A condurre l’inchiesta e a firmare il decreto di sequestro il procuratore aggiunto Sergio Demontis e il sostituto Giovanni Antoci.