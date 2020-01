VIDEO | Lavoratori in nero e prodotti non sicuri: i controlli della Finanza nel magazzino cinese

Ispezione delle Fiamme Gialle a Balestrate, portati via oltre 33 mila articoli tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, orologi, casalinghi, articoli per la casa e per il fai da te, oltre a prodotti di vario genere non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e riproducenti un marchio CE falso