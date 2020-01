Blitz dei finanzieri in un grande magazzino cinese: scoperti 33 mila prodotti non a norma

Blitz dei finanzieri a Balestrate: all’interno di un grande magazzino gestito da imprenditori cinese sono stati portati via oltre 33 mila articoli tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, orologi, casalinghi, articoli per la casa e per il fai da te, oltre a prodotti di vario genere non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e riproducenti un marchio CE falso. I prodotti, tra i quali anche beni destinati alla cura della persona, non erano infatti conformi agli standard di sicurezza previsti dall’Unione Europea.

Le Fiamme Gialle, nel corso dell’ispezione all’interno dei locali commerciali, hanno rinvenuto sugli espositori destinati alla vendita, migliaia di articoli privi delle indicazioni in italiano per il consumatore. "Parte dei prodotti - dicono dalla guardia di finanza - recavano sulla confezione di vendita e sugli articoli stessi, marchi Ce palesemente falsi che potevano indurre in inganno il consumatore finale. Gli accertamenti svolti nei confronti dei lavoratori addetti alle vendite, poi identificati dai finanzieri, hanno permesso di apprendere che, su tre dipendenti, due svolgevano l’attività completamente in nero".

Il responsabile, di etnia cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo per contraffazione ed utilizzo di segni mendaci e – per le violazioni al Codice del Consumo – ed è stato segnalato alla Camera di Commercio che provvederà ad effettuare le relative sanzioni (da 516 a 25.823 euro). Per quanto concerne le violazioni in materia di lavoro, è stata avanzata all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Palermo la proposta di sospensione dell’attività commerciale.