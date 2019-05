Corso Vittorio, trasporta turisti sull'ape calesse senza licenza: oltre 1.700 euro di multa  

Trasportava due turisti tedeschi sull'ape calesse ma non aveva la licenza comunale. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in servizio in corso Vittorio Emanuele lo hanno fermato per un controllo all'incrocio con via Roma sospettando che il veicolo non fosse tra i mezzi autorizzati dall'amministrazione. Essendo il conducente, A.S. di 53 anni, sprovvisto dell'autorizzazione necessaria per svolgere il servizio il mezzo è stato sequestrato, in attesa del provvedimento di confisca. Per il 53enne, oltre ad una multa di 1.761 euro, è scattato il ritiro della patente e della carta di circolazione. "Aveva pattuito - fanno sapere dal comando della pulizia municipale - un importo di 15 euro per trasportare i due turisti tedeschi da corso Vittorio Emanuele a Ballarò".