Virus, sequestrate 75 mila mascherine: "Nessuna info su tracciabilità e conformità"

Oltre 75 mila mascherine sequestrate dalla guardia di finanza a cinque aziende che operano tra Palermo e Bagheria. E’ il risultato delle verifiche effettuate dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria nell’ambito dei controlli sull’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza dei prodotti utilizzati per combattere la pandemia del Coronavirus. I titolari delle società sono stati segnalati alla Camera di commercio e sanzionati.

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle le mascherine sequestrate, di tipo Ffp2, "erano state poste in vendita - si legge in una nota - in violazione delle disposizioni contenute nel Codice del consumo nonché della normativa europea sulla sicurezza dei prodotti in materia di dispositivi di protezione individuale secondo cui i prodotti devono recare la marcatura CE nonché essere accompagnati da istruzioni facilmente comprensibili dai consumatori".

L’attività è frutto di controlli mirati alla verifica delle corrette modalità di commercializzazione di mascherine e dispostivi di protezione individuale. "Continuano, incessanti, i controlli delle fiamme ialle in tutta la provincia palermitana, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme", si legge in una nota.