Contrabbando di Gpl, sequestrati un distributore e un furgone a Bagheria

Contrabbando di Gpl. Con questa accusa la guardia di finanza ha sequestrato un distributore di carburante e un furgone a Bagheria. Le Fiamme Gialle durante un "servizio di controllo economico del territorio" hanno notato un uomo intento, con fare sospetto, a trasferire gas dall’interno di un furgone in una delle cisterne interrate di un distributore stradale di carburanti. "Il tempestivo intervento dei militari, insospettiti dal comportamento dell’uomo, ha consentito di accertare che l'uomo non era in possesso di alcun documento che giustificava il trasporto del prodotto", dicono dalla Finanza.

Così è scattato il sequestro del furgone e del prodotto trasportato in un serbatoio di plastica, della capacità di 1.500 litri, ricavato all’interno del mezzo. Nei confronti del titolare dell’impianto stradale, giunto nel frattempo sul posto, è scattato il sequestro della cisterna, della capacità di circa 10 mila litri, e della documentazione fiscale.

Entrambi i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Termini Imerese "per il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa". Al trasportatore, inoltre, sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada "per il trasporto, con mezzo non idoneo, di merce pericolosa, con immediato ritiro del documento di guida".

"L’operazione di servizio denota l’attenzione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo - dicono dalla guardia di finanza - verso i fenomeni illeciti a danno dei cittadini e dell’Erario, che ostacolano l’attività degli imprenditori onesti e rischiano di immettere in consumo prodotti energetici privi dei requisiti e dei controlli a cui sono sottoposti i carburanti destinati all’autotrazione".