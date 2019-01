Sequestrata tigre al circo Sandra Orfei: "Ha il microchip di un altro animale già morto"

Sequestrata una tigre al circo Sandra Orfei. I carabinieri forestali sono intervenuti questa mattina fra i tendoni allestiti vicino al centro commerciale Forum per verificare un’anomalia su un microchip impiantato sotto pelle al feroce (ma ammaestrato) felino. L’animale è stato affidato al personale del circo ma nei prossimi giorni è atteso l’intervento di una società specializzata che lo porterà in un centro in Emilia Romagna.

Il passaggio del lettore elettronico ha evidenziato che il microchip individuato apparterrebbe a un’altra tigre deceduta tre anni fa. Due le ipotesi al momento: che qualcuno abbia fatto confusione nel momento in cui è stato impiantato o che il microchip dell’animale deceduto sia stato riutilizzato su un altro felino di provenienza ignota. Saranno le ulteriori indagini dei militari a chiarire se sia stato commesso un errore in buona fede o meno.

Al termine delle operazioni eseguite queta mattina è stato denunciato il gestore del circo, il 44enne C.V., per l'irregolarità relativa all'esemplare di panthera tigris femmina di nome Simba. All'uomo, fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri, è stato contestato l'illecito amministrativo riguardante l'omessa comunicazione di avvenuto decesso di animali sanzionato con una multa da 10 mila euro.