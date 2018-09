Tassista abusivo con due turisti russi a bordo: sequestrata Multipla in piazza Sturzo

Operazione dei vigili ieri sera in piazza Don Luigi Sturzo: sequestrata una Fiat Multipla a un tassista abusivo. In azione gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico che hanno individuato e fermato per un controllo l'auto guidata da un quarantacinquenne con a bordo due turisti russi che dovevano raggiungere il porto per rientrare in nave.

"Si trattava di un tassista abusivo - hanno sottolineato dalla polizia municipale -. La vettura così è stata sequestrata. Per il 45enne è scattato anche il ritiro della patente e della carta di circolazione".

"Con quest’ultimo intervento - spiegano dal comando di via Dogali - sono tre i veicoli sequestrati, due Fiat Multipla ed un Opel Zafira, utilizzati per il servizio taxi senza licenza. Si tratta di mezzi che incappano nella rete dei controlli predisposti dal comandante Gabriele Marchese per arginare il fenomeno del trasporto abusivo, nel rispetto della norme del codice della strada e a tutela sia dei turisti in visita in città che degli operatori del settore".