Piazza Giovanni Paolo II, clochard trovato morto su una panchina

Un clochard è stato trovato morto questa mattina, intorno alle 7, in piazza Giovanni Paolo II. A lanciare l'allarme è stata una passante che ha chiamato i carabinieri dopo aver visto che l’uomo, disteso su una panchina, non rispondeva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso avvenuto almeno da due-tre ore, forse a causa del freddo.

Sul posto anche i militari di Resuttana Colli e il medico legale. Una volta completata l'ispezione cadaverica in corso sarà possibile stabilire con esattezza le cause della morte.

Il senzatetto, di origine marocchina, 64 anni, si chiamava Abboudi Abdelghini ma era conosciuto nel quartiere col nome di Carmelo. Nei giorni scorsi sarebbe stato ricoverato per alcuni giorni a Villa Sofia. Gli operatori delle associazioni che svolgono i servizi comunali di assistenza notturna ai senza dimora lo conoscevano e da giovedì sera lo stavano cercando per convincerlo ad accettare di essere accompagnato in uno dei dormitori perché sapevano dei suoi problemi di salute. In passato l'uomo avrebbe sempre rifiutato l'assistenza, accettando solo di ricevere coperte e cibo caldo in strada.