Piazza Bellini, mura romane ridotte ad un "monolocale " per senzatetto

Nonostante Palermo abbia una storia molto antica le tracce archeologiche lasciate dai romani sono pochissime. Tra queste c'è quel pezzo di Muro che si trova nelle vicinanze di Piazza Bellini. "Si tratta di mura che hanno 2000 anni - afferma il consigliere della Lega Igor Gelarda - e che dovrebbero essere valorizzate in chiave turistica, visto che centinaia di persone passano ogni giorno da lì. Invece da tempo vengono utilizzate come monolocale da un cittadino extracomunitario, che utilizza la zona anche come bagno".

A protestare coloro che lavorano e che passano regolarmente in quella zona, dove il cattivo odore è insopportabile. "All'inizio pensavamo si trattasse di una installazione di manifesta - ironizza Gelarda - ma poi abbiamo visto che c'è il solito problema del disinteresse dell'Amministrazione comunale e di scarsa attenzione per i più bisognosi".

