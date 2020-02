"Licenziato ingiustamente e per anni senza paga", disabile torna a lavorare da McDonald's

Un giudice aveva già dichiarato illegittimo il suo licenziamento ma adesso la Sunfood srl, società di ristorazione che gestisce gran parte dei punti vendita McDonald’s a Palermo, dovrà pagargli tutti gli stipendi arretrati, i contributi assistenziali e previdenziali. Si chiude così la lunga battaglia giudiziaria iniziata nel 2008 da un lavoratore oggi 52enne, assunto nel 2001 con un contratto part time e alcune limitazioni. All’uomo, diabetico, già all'epoca era stata riconosciuta un’invalidità civile al 67%. Una situazione che però era già nota alla McDonald’s Italia alla data dell'assunzione con “mansioni di crew”.

“Lavoravo nel punto vendita del Motel Agip - spiega a PalermoToday il dipendente - e mi occupavo di tutto. Facevo i panini, stavo alla cassa e mi dedicavo alle pulizie. Il mio turno iniziava alle 10 e finiva alle 14, poi dovevo andare a casa per iniettarmi l’insulina e tornare a lavorare. Subentrata la nuova azienda per me sono iniziati i guai. Una mattina, nel 2008, l’amministratore mi ha chiamato per dirmi che mi avrebbe licenziato. Alla telefonata è seguita una raccomandata in cui si diceva che secondo il medico aziendale io non ero più idoneo e anzi la mia presenza avrebbe costituito un pericolo per la mia salute”.

Dopo la comunicazione è arrivato il “licenziamento per giusta causa” al quale il dipendente si è opposto affidandosi all’avvocato Flora D’Alia (foto allegata). “Il mio assistito - spiega il legale - doveva essere reintegrato dopo il pronunciamento della corte d’Appello che ha riformato la sentenza di primo grado, ma così non è stato. Per licenziare un lavoratore con disabilità avrebbero dovuto seguire una particolare procedura che è stata disattesa. Senza considerare i problemi che hanno creato a una famiglia che aveva un solo reddito, negando anche la consegna delle certificazioni uniche e delle buste paga".

Nel corso del nuovo processo iniziato nel 2015 il giudice del lavoro Paola Marino ha nominato quattro consulenti tecnici d’ufficio. “L’autorità giudiziaria alla fine - conclude l’avvocato D’Alia - ha preso la sua decisione andando contro quanto stabilito dalla ctu. Adesso il mio assistito, dopo 11 anni difficili in cui è stato per lungo tempo sospeso e costretto a restare a casa, potrà tornare a lavorare”. Nella stessa sentenza il giudice ha condannato la Sunfood srl a pagare le spese di lite (liquidate in 15 mila euro) e le spese per le consulenze tecniche. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni della decisione. In questo frangente la società dovrà decidere se opporsi o meno alla sentenza (già esecutiva).